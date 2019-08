POL-GS: Seesen: Pressebericht vom 29.08.2019

Polizeiinspektion Goslar

Diebstahl aus Gaststätte / Seesen - Herrhausen

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch drangen bislang unbekannte Täter nach dem Aufhebeln eines Küchenfensters in die Gaststätte " Zur Traube" ein, hebelten zielgerichtet den Sparkasten des Sparkassenvereins "Nettesprung" auf und entwendeten ca. 1000,- Euro Bargeld.

Unglücksfall mit Kind / Stadt Seesen

Am Mittwoch, gegen 09:15 Uhr, kommt es in einer Wohnung in der Hochstrasse, zu einem Unglücksfall, als ein dreijähriges Kind beim Versuch sich auf ein Sofa zu setzen abrutscht und mit der linken Schläfe und dem linken Ohr auf der Kante eines Couchtischs aufschlägt. Als es daraufhin krampft verständigt dessen Mutter den Rettungsdienst. Der Krankentransport erfolgt schließlich mittels Hubschrauber ins Klinikum Seesen.

Betrugsmasche - Handwerker / Seesen - Rhüden

Am Mittwoch, gegen 07:15 Uhr, meldet ein Hinweisgeber zwei Personen, welche in Rhüden von Haus zu Haus fahren und Handwerkerdienste anbieten würden. Die Personen seien mit einem silberfarbenen VW, mit britischer Zulassung, unterwegs. Er vermutet versuchte Betrügereien. Die Fahndungsmaßnahmen nach dem Pkw und den Personen verlief bislang negativ.

