POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Freitag, 3. April 2020:

Schöppenstedt: Autofahrer ohne Führerschein unterwegs

Donnerstag, 02.04.2020, gegen 16:55 Uhr

Am Donnerstagnachmittag kontrollierte die Polizei Schöppenstedt einen Autofahrer, der mit seinem Auto in Schöppenstedt in der Straße Am Schützenplatz unterwegs war. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der 19-jährigen Fahrer derzeit nicht im Besitz eines gültigen Führerscheines ist. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen wurde ihm nochmals ausdrücklich untersagt.

Groß Flöthe: PKW Diebstahl

Donnerstag, 02.04.2020, 22:00 Uhr, bis Freitag, 03.04.2020, 07:30 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einen in Groß Flöthe, Auf den Wöhren, zum Parken abgestellten grauen VW Tiguan. Zum Wert des entwendeten PKW können derzeit keine Angaben gemacht werden. Hinweise: 05331 / 933-0.

