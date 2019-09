Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 190912-1-pdnms Auffahrunfall auf der BAB7 Höhe Rendsburg

Rendsburg (ots)

Rendsburg. Donnerstagmorgen (12.09.19) kam es in Fahrtrichtung Norden, kurz vor der Abfahrt Rendsburg-Mitte, gegen 08:20 Uhr zu einem Auffahrunfall auf der BAB 7. Aufgrund der Bauarbeiten an der Rader Hochbrücke ist es zum Stau gekommen. Ein 52-Jähriger Autofahrer hat vermutlich das Stauende zu spät erkannt und ist auf den Pkw eines 59-Jährigen aufgefahren. Der 52-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus dem Wagen befreit werden. Er wurde schwer verletzt in ein Kieler Krankenhaus eingeliefert. Seine beiden Mitfahrer (weiblich, 75 Jahre / männlich, 77 Jahre), sowie der 59-Jährige und sein 37-jähriger Beifahrer wurden schwer verletzt in Krankenhäuser eingeliefert. Die Autobahn musste für die Bergungs- und Räumungsarbeiten voll gesperrt werden. Diese konnte um 10:45 Uhr wieder aufgehoben werden. Es bildete sich ein Rückstau von ca. 10 km. Die Schadenshöhe beträgt ca. 25.000 Euro.

