Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gefährliche Körperverletzung an der Rheinpromenade

Konstanz (ots)

Am Samstag, 13.06.2020 gegen 01.08 Uhr begegneten sich zwei junge Frauen an der Rheinpromenade, die wenige Stunden zuvor bereits in einen Streit verwickelt waren. Während des anfangs verbalen Streites mischte sich plötzlich eine männliche Person ein, die unvermittelt eine 19-jährige Frau mit einem metallenen Gegenstand ins Gesicht schlug. Ein 22-jähriger Mann wollte dazwischen gehen und wurde ebenfalls mit diesem Gegenstand geschlagen. Der Täter konnte unerkannt flüchten. Um was für einen Gegenstand es sich handelte, muss noch ermittelt werden.

