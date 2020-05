Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Heßheim - Handykauf mit Falschgeld

Bild-Infos

Download

Heßheim (ots)

Ein 15-Jähriger bot sein IPhone X für 320 EUR auf einer bekannten Verkaufsplattform zum Verkauf an. Am 13.05.20 fand gegen 14:00 Uhr dann ein Verkaufstreffen auf einem Parkplatz in der Frankenthaler Straße in Heßheim mit einem Kaufinteressenten statt, an den das Handy dann auch verkauft wurde. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass es sich bei dem ausgehändigten Bargeld (20er- und 50er-Euroscheine) um Falschgeld handelt. Die Ermittlungen dauern nun an.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Frankenthal

Telefon: 06233-313-3 0

E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell