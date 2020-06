Polizeipräsidium Konstanz

Fridingen an der Donau

Verkehrsunfall mit verletzter Pkw-Lenkerin (12.06.2020)

Fridingen an der Donau (ots)

Verletzungen erlitt die 81-jährige Lenkerin eines Toyota Yaris, die am heutigen Freitagvormittag gegen 10.15 Uhr die Landesstraße 277 aus Richtung Mühlheim in Fahrtrichtung Bärenthal befuhr und nach Passieren der Einmündung der Annastraße in die Tuttlinger Straße und Donaustraße beim Feuerwehrmagazin nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Pkw der 81-Jährigen überfuhr eine Böschung und kam in der angrenzenden Wiese noch vor dem Ufer der Donau zum Stillstand.

Die verletzte Pkw-Lenkerin wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ein zur Unfallstelle angeforderter Rettungshubschrauber musste nicht in Anspruch genommen werden.

Neben den Polizeibeamten des Polizeipostens Mühlheim an der Donau waren Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Fridingen an der Donau, der Freiwilligen Feuerwehr Mühlheim an der Donau und des Rettungsdienstes im Einsatz.

