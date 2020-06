Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Liptingen

TUT) Unerlaubter Umgang mit Abfällen (01.06.2020 - 08.06.2020)

Emmingen-Liptingen (ots)

Die Ablagerung einer größeren Menge Asphaltaufbruch an einer Waldwiese am nördlichen Waldrand des Waldgebietes "Henneleh" wurde dem Sachbereich Gewerbe / Umwelt des Polizeipräsidiums Konstanz am Standort Tuttlingen im Verlaufe der letzten Woche gemeldet.

Das dort entsorgte Bitumengemisch und Unterbaumaterial mit einem Volumen von mehreren Lkw-Ladungen ist kohleteerhaltig und gilt somit als gefährlicher Abfall, weshalb die Umweltermittler des Polizeipräsidiums Konstanz ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen unerlaubtem Umgang mit Abfällen nach § 326 Absatz 1 des Strafgesetzbuches einleiteten.

Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zu der Ablagerung geben können, werden gebeten, sich beim Sachbereich Gewerbe / Umwelt des Polizeipräsidiums Konstanz am Standort Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, zu melden.

