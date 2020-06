Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen) Sachbeschädigung am Schulgebäude der Schillerschule (05.06.2020 - 08.06.2020)

Spaichingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einer Sachbeschädigung, die in den Pfingstferien im Zeitraum des letzten Wochenendes an der Fassade der Sporthalle der Schillerschule in der Schillerstraße begangen wurde.

Unbekannte Täter beschmierten die Fassade im Bereich des Fahrradabstellplatzes auf einer Fläche von etwa 6 Quadratmeter mit grauer Farbe. Weitere Bemalungen erfolgten mittels wasserfesten Stiften in den Farben blau, gelb und grün an der Glaseingangstüre der Sporthalle. Zu entziffern war neben nicht definierbaren Schriftzügen und Zeichen das Wort "Moster".

Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zur genauen Tatzeit, zu Tatverdächtigen oder möglicherweise von diesen benutzte Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Spaichingen, Tel. 07424 9318-0, zu melden.

