Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen) Verkehrsunfall mit leicht verletztem Fußgänger (11.06.2020)

Trossingen (ots)

Glücklicherweise nur leicht verletzt wurde ein elfjähriger Schüler, der am Donnerstagnachmittag gegen 14.15 Uhr in der Schulstraße hinter einem parkenden Fahrzeug auf die Straße lief und durch den Renault Clio einer 20-jährigen Pkw-Lenkerin erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert wurde. Die Pkw-Lenkerin befuhr die Schulstraße aus Richtung der Kreuzung Schulstraße / Schmutterstraße in Richtung der Kreuzung Achauerstra0ße / Hohnerstraße / Schulstraße.

Der Elfjährige erlitt mehrere Schürfwunden. Ein Einsatz des Rettungsdienstes war nicht erforderlich. Am Renault Clio der 20-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Herbert Storz

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1015

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell