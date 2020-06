Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Immendingen

TUT) Sachbeschädigung durch Brandlegung (10.06.2020)

Immendingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Brandausbruch, der am Mittwochnachmittag gegen 13.15 Uhr in der Bahnunterführung des Immendinger Bahnhofs verursacht wurde. Unbekannte Tatverdächtige entzündeten dort nach bisherigen Erkenntnissen einen Stapel Kleidungsstücke oder Altkleider, was zu einem Feuer mit stärkerer Hitzeentwicklung führte. Durch die entstandene Hitze dürfte im Bereich der Brandausbruchstelle der dortige Fußbodenbelag in Mitleidenschaft gezogen worden sein.

Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zu den Verursachern oder der Herkunft der entzündeten Kleidungsstücke geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Immendingen, Tel. 07462 9464-0 zu melden.

