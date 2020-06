Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Körperverletzung im Herosé-Park

Konstanz (ots)

Am Freitag, 12.06.2020 gegen 22.37 Uhr kam es im Herosé-Park in Konstanz zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen jugendlicher Personen. Ein 16-Jähriger wurde dann unvermittelt von mehreren Personen angegriffen und mit Fäusten ins Gesicht geschlagen. Als die 20-jährige Schwester und zwei weitere Personen dazwischen gingen, wurden auch diese Personen geschlagen. Die Täter flüchteten, bevor die Polizei vor Ort war, eine Fahndung brachte keinen Erfolg. Die Ermittlungen dauern an.

