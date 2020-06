Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Diebstahl in einer Tankstelle

Konstanz (ots)

Am Freitag, 12.06.2020 gegen 05.30 Uhr kam es in einer Tankstelle in Konstanz-Petershausen zu einem dreisten Diebstahl. Eine männliche Person entnahm aus den Kühlschränken zwei Flaschen Alkoholika und verließ auf direkten Weg die Tankstelle, ohne zu bezahlen. Eine Kundin beobachtete den Vorfall und konnte den Täter noch fotografieren. Weitere Ermittlungen folgen.

