Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200611 - 0564 Frankfurt-Hausen: Mülltonnenbrände

Frankfurt (ots)

(lu) In den frühen Morgenstunden des gestrigen Tages (10.06.2020) kam es im Frankfurter Stadtteil Hausen zu mehreren Mülltonnenbränden. Die Polizei schließt eine Vorsatztat nicht aus.

Gegen 04:00 Uhr wurde durch einen Anrufer bei der Polizei gemeldet, dass in der Langweidenstraße mehrere Mülltonnen brennen. Bei Eintreffen an der Örtlichkeit wurde festgestellt, dass insgesamt vier Mülltonnen in Vollbrand standen. Durch Kräfte der alarmierten Feuerwehr konnte das Feuer zügig unter Kontrolle gebracht werden.

Personen wurden nicht verletzt, umliegende Wohnhäuser blieben unbeschädigt. Nach erster Einschätzung beläuft sich der Sachschaden auf ca. 250 EUR.

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Frankfurt unter der Telefonnummer 069 - 75551599 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell