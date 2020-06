Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200610 - 0561 Frankfurt-Bockenheim: Trickdiebstahl

Frankfurt (ots)

(fue) Am Dienstag, den 09. Juni 2020, gegen 12.30 Uhr, klingelte es an der Wohnungstür einer 89-jährigen Frau in der Jordanstraße. Davor stand ein ihr unbekannter Mann, der vorgab, von der Hausverwaltung geschickt worden zu sein, um sich um ihren Wasserhahn zu kümmern. Nachdem die Geschädigte den Unbekannten in ihre Wohnung gelassen hatte, blieb die Wohnungstür geöffnet. Diesen Umstand machte sich ein zweiter Täter zunutze, betrat die Wohnung, entwendete Goldschmuck und packte diesen in einen Kissenbezug, den er im Wohnzimmer vorfand. Unter dem Vorwand, sich um einen Rohrbruch kümmern zu müssen, verschwand schließlich auch der "Handwerker". Bevor es an der Tür der 89-Jährigen geklingelt hatte, war der Frau im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses ein Mann aufgefallen, der vorgab, Bekannte besuchen zu wollen, dann aber auf der Zwischenetage zurückblieb, da er unter Beinschmerzen leide. Bei ihm dürfte es sich um den zweiten Täter gehandelt haben, der später die Wohnung betrat. Die Unbekannten erbeuteten mehrere Ringe, Halsketten und Ohrringe im Gesamtwert von einigen tausend EUR.

Täterbeschreibung:

1. Täter: 50-60 Jahre alt und 175-180 cm groß. Sehr kräftige Figur. Braunes, kurzes Haare, sprach akzentfreies Deutsch, mitteleuropäisches Erscheinungsbild. Trug dunkle Kleidung und eine neongrüne Warnweste.

2. Täter: 50-60 Jahre alt und 170-175 cm groß. Kräftige Statur, braune, kurze Haare. Sprach akzentfreies Deutsch, mitteleuropäisches Erscheinungsbild, dunkel gekleidet.

