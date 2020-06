Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200608 - 0558 Frankfurt-Preungesheim: Feuer in der Tiefgarage

Frankfurt (ots)

(ne)Ein Feuer in einer Tiefgarage im Stadtteil Preungesheim hat seit gestern Nachmittag bis tief in die Nacht hinein viele Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei in Atem gehalten. Betroffen war eine etwa 1.700 Quadratmeter große Tiefgarage in einem Industriehallenkomplex. Hier war gegen 17:30 Uhr aus bislang noch ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen, durch das etliche Kartons mit Akten gefüllt sowie 16 Autos und drei Motorräder zum Teil stark beschädigt wurden. Entweder durch das Feuer selbst bzw. durch die Hitzeentwicklung und Rußbildung oder im Zuge der umfangreichen Löscharbeiten. Bei den Autos handelt es sich zum überwiegenden Teil um Oldtimerfahrzeuge unterschiedlicher Hersteller. Auch die Tiefgarage an sich wurde durch die enorme Hitzeeinwirkung in Mitleidenschaft gezogen und muss unter anderem auf ihre Statik hin überprüft werden. Die Brandermittler der Frankfurter Kriminalpolizei hatten bis in die Nachmittagsstunden den Brandort untersucht. Derzeit liegen keinerlei Hinweise auf eine vorsätzliche Inbrandsetzung vor. Im Zuge der weiteren Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung werden im Laufe der Woche Brandermittler des Hessischen Landeskriminalamtes (HLKA) die Brandstelle gutachterlich in Augenschein nehmen. Der Sachschaden lässt sich nur schwer beziffern, die Ermittler gehen jedoch von mindestens 500.000 Euro aus.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell