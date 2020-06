Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200608 - 0556 Frankfurt-Heddernheim: Festnahme nach Gartenhüttenaufbruch

Frankfurt (ots)

(fue) Am Samstag, den 06. Juni 2020, gegen 17.40 Uhr, konnte ein Zeuge sehen, wie eine ihm unbekannte Person eine Kleingartenparzelle in einer Anlage in der Hadrianstraße verließ. Der Zeuge verständigte sofort die Polizei und hielt den Unbekannten fest. Durch eine Streife des 14. Polizeirevieres wurde der Mann schließlich festgenommen.

Beiihm handelt es sich um einen 33-Jährigen, der mit einem Fahrrad zum Tatort gelangt war, über dessen Herkunft er keine Aussage machte. Die besagte Gartenhütte war aufgebrochen worden. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell