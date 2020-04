Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: 8.000 Euro Schaden durch in Brand gesetzte gelbe Säcke: 22-Jähriger festgenommen

Kassel (ots)

Kassel-Mitte, -Vorderer Westen:

Mehrere in Brand gesetzte gelbe Säcke riefen am gestrigen Donnerstagabend die Polizei und die Feuerwehr auf den Plan. Dank eines aufmerksamen Zeugens, der den Täter beim Anzünden der Säcke beobachtet hatte und die Polizei alarmierte, konnten die hinzugeeilten Streifen nur wenige Minuten später einen alkoholisierten 22-jährigen Tatverdächtigen festnehmen. Durch die brennenden Säcke entstand an einer Hausfassade ein Schaden von etwa 8.000 Euro. Der Tatverdächtige aus Kassel muss sich nun wegen zweifacher Sachbeschädigung durch Feuer verantworten.

Der Zeuge hatte gegen 21:25 Uhr an der Wilhelmshöher Allee, nahe der Fröbelstraße, beobachtet, wie der Mann mit einem Feuerzeug mehrere zur Abholung bereitgelegte gelbe Säcke anzündete. Er wählte den Notruf 110, während er dem in Richtung Kirchweg laufenden Täter unauffällig folgte. Dieser setzte in der Pestalozzistraße noch weitere gelbe Säcke in Brand, bevor nur wenige Augenblicke später die Handschellen für ihn klickten. Ein Atemalkoholtest bei dem 22-Jährigen ergab, dass er 2,3 Promille intus hatte. Zur Verhinderung weiterer Straftaten brachten die Polizeibeamten den Festgenommenen in eine Gewahrsamszelle des Polizeipräsidiums und stellten sein Feuerzeug sicher. Durch die schnellen Löscharbeiten der Feuerwehr konnte eine weitere Ausbreitung der beiden Brände verhindert werden. Dennoch wurden die Hausfassade in der Wilhelmshöher Allee sowie ein in der Pestalozzistraße abgestelltes Damenrad beschädigt. Da der Eigentümer des angeschlossenen Fahrrads bislang noch nicht bekannt ist, wird dieser gebeten, sich unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Die Ermittlungen gegen den 22-Jährigen dauern an.

