Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrsunfall mit Personenschaden und Flucht

Geilenkirchen-Kraudorf (ots)

Am 18. April (Samstag), gegen 14.30 Uhr, kam es auf der Straße Kraudorf in einem Kurvenbereich zum Zusammenstoß zwischen einem dunkelgrauen Pkw Renault und einem 10-jährigen Jungen aus Nirm. Der Junge befuhr mit seinem Fahrrad die Straße Kraudorf in Fahrtrichtung Nirm. In einem dortigen Kurvenbereich kam ihm der Pkw Renault entgegen. Der 10-Jährige fuhr am rechten Fahrbahnrand, während der entgegenkommende Pkw seine ursprüngliche Fahrspur verließ und den Fahrradfahrer am Hinterrad berührte. Das Kind kam zu Fall und verletzte sich dabei leicht. Der Fahrer des dunkelgrauen Pkw konnte vom verletzten Jungen und einem Zeugen nur als zirka 20 bis 25 Jahre alt beschrieben werden. Das Fahrzeug habe ein Heinsberger Kennzeichen (HS-) gehabt. Die Polizei Heinsberg bittet den Fahrer des Pkw oder Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 02452 920 0 beim Verkehrskommissariat zu melden.

