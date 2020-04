Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zum Unfall in Vellmar: 76-jähriger Autofahrer verstorben

Kassel (ots)

(Bitte beachten Sie auch unsere am 21.04.2020, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/nr/44143 veröffentlichten Pressemitteilungen.)

Vellmar (Landkreis Kassel):

Nach dem Verkehrsunfall, der sich am vergangenen Dienstagmittag an der Kreuzung Holländische Straße, Bahnhofstraße in Vellmar ereignet hatte, ist der 76-jährige Mercedesfahrer zwischenzeitlich in einem Kasseler Krankenhaus verstorben.

Nach den bisherigen Ermittlungen war der 76-Jährige aus Espenau mit seinem Pkw auf der Holländischen Straße in Richtung August-Bebel-Straße unterwegs gewesen. Aus noch ungeklärten Gründen war er im Kreuzungsbereich mit einem auf der L 3234 in Richtung Bahnhofstraße fahrenden Audi kollidiert. Anschließend hatte der Mercedes frontal einen VW erfasst, der aus Richtung August-Bebel-Straße kommend an der roten Ampel stand. Der Wagen des 76-Jährigen war in der Folge ins Schleudern geraten, hatte sich überschlagen, streifte einen Baum und war auf dem Dach zum Liegen gekommen. Ein Rettungswagen hatte den schwerverletzten 76 Jahre alten Mann ins Krankenhaus gebracht, wo er nun verstorben ist. Die Gesamthöhe der Sachschäden an den drei erheblich beschädigten Pkw sowie dem Baum beziffern die aufnehmenden Polizisten des Reviers Nord auf rund 30.000 Euro.

In die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang wurde auch ein Gutachter mit eingebunden, der an der Unfallstelle eingesetzt war. Die Ermittlungen hierzu sowie zur noch ungeklärten Unfallursache dauern an und werden von den Beamten der Kasseler Polizei geführt.

