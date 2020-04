Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Wohnungseinbrecher nutzt gekipptes Fenster: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Ein bislang unbekannter Täter ist am gestrigen Donnerstagnachmittag in eine Wohnung in der Kasseler Nordstadt eingebrochen und erbeutete neben einem Fernseher auch einen Laptop. Der Einbrecher hatte sich nach ersten Ermittlungen über ein gekipptes Fenster Zutritt zu der Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus verschafft. Die für Einbrüche zuständigen Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kriminalpolizei Kassel erbitten Zeugenhinweise. Zudem möchte die Polizei Tipps geben, wie man sich vor einem Einbruch schützen kann.

Wohnungseinbruch am Nachmittag

Der Mieter der Wohnung in der Hegelsbergstraße, nahe der Holländischen Straße, hatte den Einbruch bei seiner Heimkehr um 17 Uhr bemerkt und die Polizei gerufen. Wie die zur Anzeigenaufnahme und Spurensuche eingesetzten Beamten des Kasseler Kriminaldauerdienstes berichten, war der Täter während der dreistündigen Abwesenheit des Bewohners in die Wohnung eingestiegen und machte sich dort auf die Suche nach Wertsachen. Mit seiner Beute flüchtete der Unbekannte offenbar durch die Haustür in unbekannte Richtung.

Zeugen gesucht

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtigen Beobachtungen im Bereich der Hegelsbergstraße gemacht haben oder den Ermittlern des K 21/22 Hinweise auf den unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Kassel unter Tel.: 0561-9100 zu melden.

Tipps der Polizei

Entgegen landläufiger Meinung erfolgen Einbrüche häufig zu Tageszeit, wenn die Bewohner nicht zu Hause sind, also zur Schul-, Arbeits- und Einkaufszeit, aber auch am frühen Abend oder an den Wochenenden. Eingebrochen wird meist über leicht erreichbare Fenster und Wohnungs- bzw. Fenstertüren.

Die Polizei gibt folgende Tipps, um sich vor Einbrechern zu schützen:

- Wenn sie das Haus verlassen- auch nur für kurze Zeit- schließen Sie unbedingt die Haustür ab.

- Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- oder Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster.

- Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck.

- Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus.

- Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück.

- Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen immer die Polizei.

- Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z.B. in sozialen Netzwerken oder auf ihrem Anrufbeantworter.

