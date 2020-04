Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbrecher hebeln Tresore in Hotelbüro auf: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Bad Wilhelmshöhe:

Nahezu leer gingen unbekannte Täter bei einem Einbruch im Kasseler Stadtteil Bad Wilhelmshöhe aus, der am heutigen Donnerstagmorgen bei der Polizei gemeldet wurde. Die Einbrecher waren in das Büro eines Hotels eingedrungen und hatten dort zwei Tresore aufgehebelt. Mit nur zehn Euro Beute flüchteten sie anschließend unerkannt. Die zuständigen Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo erbitten Zeugenhinweise.

Wie die zur Anzeigenaufnahme und Spurensicherung eingesetzten Beamten des Kasseler Kriminaldauerdienstes berichten, hatte sich der Einbruch in der Ludwig-Erhard-Straße nach bisherigen Ermittlungen in der Zeit zwischen Mittwochnachmittag, 16:45 Uhr, und dem heutigen Morgen, 7:00 Uhr, ereignet. Wie sich die Täter Zutritt zu dem Gebäude verschafft hatten, in dem sich neben dem Hotel auch Firmenräume befinden, ist bislang noch nicht abschließend geklärt. Anschließend öffneten die Unbekannten gewaltsam die Tür zum Büro des Hotels. Da sich in den aufgehebelten Tresoren kaum Geld befand, machten die Einbrecher nur geringe Beute. Vergleichsweise hoch fällt dagegen der angerichtete Sachschaden aus, den die Polizisten auf rund 1.000 Euro beziffern.

Wer in der Ludwig-Erhard-Straße sowie angrenzenden Straßen verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder den Ermittlern des K 21/22 Täterhinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100 zu melden.

