Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Fuldatal (Landkreis Kassel): Abschlussmeldung zu Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 3: Fahrzeug gelöscht, Insassen ermittelt

Kassel (ots)

Fuldatal (Landkreis Kassel):

Bitte beachten Sie unsere Erstmeldung unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4578184 .

Wie bereits vorberichtet, kam es gegen 00:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 3 (Kassel in Richtung Göttingen) in Höhe der Einmündung B3 / Fuldatal, Dörnbergstraße, bei dem ein Fahrzeug in Brand geriet.

Wie die Beamten des Polizeireviers Nord in Vellmar berichten, befuhr zum Unfallzeitpunkt eine 21 Jahre alte Verkehrsteilnehmerin aus Hamburg mit ihrem Kleinwagen die B3 aus Richtung Kassel kommend in Richtung Göttingen. Auf dem Beifahrersitz saß ihre 16 Jahre alte Schwester, die in Fuldatal wohnhaft ist.

In Höhe der Einmündung B3 / Fuldatal, Dörnbergstraße verlor die 21-jährige aus bis dato ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Lichtzeichensignalanlage und kam anschließend neben der Fahrbahn zum Stehen.

Das Fahrzeug geriet in Brand, die Insassen konnten sich selbst mit Unterstützung von Ersthelfern aus dem Fahrzeug befreien. Eben diese Ersthelfer brachten die beiden Damen noch vor Eintreffen der ersten Einsatzkräfte an der Unfallstelle in ein Kasseler Krankenhaus, sodass zunächst der Anfangsverdacht eines unerlaubten Entfernens vom Unfallort bestand.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen und Ermittlungen führten jedoch schnell zum Antreffen der Ersthelfer sowie der beiden Schwestern, die glücklicherweise keine lebensbedrohlichen Verletzungen davon getragen hatten, jedoch zunächst in ärztlicher Obhut verbleiben.

Das Fahrzeug brannte völlig aus. Der Sachschaden am Fahrzeug wird auf ca. 3000 Euro geschätzt. Deutlich höher dürfte der Schaden an der Lichtzeichensignalanlage ausfallen, welche durch den Unfall ebenfalls total zerstört wurde.

Neben mehreren Einsatzfahrzeugen der Polizei waren zehn Einsatzkräfte der Feuerwehr Fuldatal im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Alexander Wessel, Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Polizeiführer vom Dienst (PvD)



Telefon: 0561-910 0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de



Während der Regelarbeitszeit

Pressestelle

Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell