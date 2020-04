Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Fuldatal (Landkreis Kassel): Erstmeldung: Schwerer Verkehrsunfall, Fahrzeug brennt, Insassen flüchtig

Kassel (ots)

Fuldatal (Landkreis Kassel): Auf der Bundesstraße 3 ist es zwischen den Ortslagen Vellmar und der Kreuzung Fuldatal-Dörnbergstraße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, an dem nach derzeitigem Sachstand ein Fahrzeug beteiligt ist. Das Fahrzeug brennt in voller Ausdehnung, Feuerwehr und Polizei sind im Einsatz. Die B3 ist zwischen den Anschlussstellen Vellmar und Fuldatal-Dörnbergstraße in Fahrtrichtung Kassel gesperrt.

Von dem/den Insassen des beteiligten Fahrzeugs fehlt derzeit noch jede Spur. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Alexander Wessel, Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst (PvD)



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel



Telefon: 0561-910 0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de



Während der Regelarbeitszeit

Pressestelle

Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell