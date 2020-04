Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Geldbörse auf Autobahn verloren: Polizei findet sie auf Seitenstreifen

Kassel (ots)

Autobahn 7/ Guxhagen (Schwalm-Eder-Kreis):

Glück im Unglück hatte ein 46-jähriger Motorradfahrer aus Immenhausen, der am heutigen Donnerstagmorgen seine Geldbörse auf der Autobahn verloren hatte. Er war gegen 7 Uhr auf der A 7 in Richtung Kassel unterwegs, als er kurz vor der Anschlussstelle Guxhagen bemerke, dass sein Portemonnaie während der Fahrt aus der Tasche gefallen war. Der Motorradfahrer handelte genau richtig, indem er in Guxhagen von der Autobahn abfuhr und den Verlust telefonisch bei der Polizeiautobahnstation Baunatal meldete. Bei einer anschließenden Absuche einer entsandten Streife entdeckten die Polizisten seine Geldbörse auf dem Seitenstreifen und konnten sie kurz darauf dem überglücklichen 46-Jährigen zurückgeben.

