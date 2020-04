Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte überfallen Jugendlichen am Friedrichsplatz: Kripo sucht Zeugen

Kassel-Mitte: Ein am gestrigen Donnerstagmittag stattgefundener Überfall, bei dem zwei unbekannte Männer ihr Opfer mit einem Messer bedrohten, beschäftigt derzeit die Ermittler des für Raubdelikte zuständigen Kommissariats 35 der Kasseler Polizei. Von den beiden bislang unbekannten Tätern, die ein Smartphone erbeuteten, liegt eine Beschreibung vor. Deshalb bitten die zuständigen Ermittler Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Täterhinweise geben können, sich bei der Polizei zu melden.

Das 14-jährige Opfer aus Niestetal befand sich am Donnerstag zwischen 11.00 und 12.00 Uhr am Friedrichsplatz auf der Ernst-Krenek-Treppe zwischen Staatstheater und Naturkundemuseum, als plötzlich zwei junge Männer auf ihn zukamen und ein Täter ihn aufforderte, sein Handy herauszugeben. Dieser Täter zückte ein silbernes Messer und drohte dem Jugendlichen an, ihn sonst abzustechen. Die Räuber erbeuteten schließlich das Handy des jungen Mannes und flüchteten in Richtung Treppenstraße.

Täterbeschreibung

Beide Räuber sollen etwa 16 bis 17 Jahre alt gewesen sein. Der erste Täter, der ihn ansprach und das Messer zog, war etwa 1,70 bis 1,80 m groß und hatte eine schlanke Statur. Dem Geschädigten fiel die tiefe Stimme des Täters auf. Er trug schwarze, kurze Haare, hatte ein südländisches Erscheinungsbild und soll auffällig schwarz gekleidet gewesen sein, d. h. schwarze Jogginghose, T-Shirt und Nike-Sweatjacke. Er trug auch eine schwarze Umhängetasche. Der zweite Täter trug blondbraune Haare und zum Zopf gebunden. Er war gleich groß und auch sehr schlank. Dieser Täter trug mit einem blauen Jogginganzug und blauem Oberteil ebenfalls eine auffällige unifarbene Kleidung.

Die Ermittler des K 35 der Kasseler Polizei bitten Zeugen, die etwas beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können, sich unter 0561-9100 bei der Polizei Kassel zu melden.

