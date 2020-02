Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: "Sabine" sorgt für Einsätze im Landkreis Verden + Ohne Führerschein unterwegs + Einbruch in Tankstelle gescheitert + Tätlicher Angriff gegen Polizeibeamte

"Sabine" sorgt für Einsätze im Landkreis Verden

Landkreis Verden. Das Sturmtief "Sabine" hat auch im Landkreis Verden für mehrere Einsätze der Freiwilligen Feuerwehren und der Polizei gesorgt. In der Achimer Straße in Verden stürzte ein Baum auf die Straße, als eine 55 Jahre alte Autofahrerin in Richtung Langwedel unterwegs war. Die Frau konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern, blieb jedoch unverletzt. Aufgrund der starken Beschädigungen in Höhe von rund 5000 Euro wurde ihr Auto abgeschleppt. Zudem fiel die Baustellenampel an der Einmündung Achimer Straße / Nindorfer Straße aufgrund des Sturms um. In der Obere Straße in Verden flog beispielsweise ein Sonnenschirm durch den starken Wind von einem Grundstück und in der Hamburger Straße wurde ein Bauzaun auf die Fahrbahn geweht sowie ein Verkehrszeichen beschädigt.

In Achim ist außerdem ein Baum auf einen Parkplatz im Mohnblumenweg gestürzt und hat hierbei Schäden an zwei Autos verursacht. Beschädigungen an einem Grundstückszaun in der Straße "Am Weserhang" in Achim wurden ebenfalls durch einen umgefallenen Baum verursacht. Darüber hinaus musste in Achim Baden ein Trampolin durch die Feuerwehr befestigt werden.

Auf der Autobahn 27 wurde in Richtung Walsrode bereits Sonntagnachmittag durch Polizeibeamte ein Ast entfernt, der auf die Straße zu fallen drohte. In der Nacht wurde die Autobahn dann vorrübergehend gesperrt, weil Bäume auf dem rechten Fahrstreifen lagen und durch die Freiwillige Feuerwehr entfernt werden mussten.

Ohne Führerschein unterwegs

Verden. Einen 29 Jahre alten Autofahrer kontrollierten Beamte der Polizei in Verden am Sonntagabend gegen 17:25 Uhr. Der Mann war zum Zeitpunkt der Kontrolle auf der Straße "Klein Hutberger Weg" unterwegs. Es stellte sich heraus, dass der 29-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.

Einbruch in Tankstelle gescheitert

Kirchlinteln. Ein Einbruch in eine Tankstelle in der Verdener Straße scheiterte in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Bislang unbekannte Täter versuchten sich durch Aufhebeln einer Tür Zutritt zu der Tankstelle zu verschaffen. Dies scheiterte jedoch und die Einbrecher ergriffen unerkannt die Flucht.

Mögliche Zeugen, die verdächtige Umstände oder Personen wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04231-8060 bei der Polizei in Verden zu melden.

Tätlicher Angriff gegen Polizeibeamte

Achim-Baden. In der Nacht von Samstag auf Sonntag mussten Polizeibeamte in Achim-Baden mehrfach einschreiten. Gegen 01:40 Uhr wurden die Beamten zu Streitigkeiten zwischen mehreren Personen im Wohngebiet entlang der Straße "Am Badener Bahnhof" / "Königsberger Straße" gerufen. Rund 15 Personen wurde daraufhin ein Platzverweis erteilt. Die Gruppe fiel jedoch weiterhin durch lautes Rufen und Streitgespräche auf, weshalb erneut ein Platzverweis ausgesprochen wurde. Hiermit zeigten sich zwei Männer nicht einverstanden. Ein 58 Jahre alter Mann schlug einen der Beamten vor Ort gegen die Brust. Der Polizeibeamte blieb hierbei unverletzt. Der 58-Jährige wurde im Anschluss dem Polizeigewahrsam zugeführt. Aufgrund seiner Alkoholisierung wurde zudem die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Der Mann steht zudem im Verdacht im Rahmen der Streitigkeiten mit einem Gegenstand aus Metall ein geparktes Auto beschädigt zu haben. Gegen den Mann wurde nun ein polizeiliches Ermittlungsverfahren eingeleitet. Außerdem wird er die Kosten für die Übernachtung bei der Polizei übernehmen müssen.

