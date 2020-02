Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: "Sabine" sorgt für Einsätze im Landkreis Osterholz + Brand von Mülltonnen + Angriff auf Polizeibeamten

"Sabine" sorgt für Einsätze im Landkreis Osterholz

Landkreis Osterholz. Das Sturmtief "Sabine" hat auch im Landkreis Osterholz für mehrere Einsätze der Freiwilligen Feuerwehren und der Polizei gesorgt. In der Pennigbütteler Straße und in der Straße "An der Handloge" in Osterholz-Scharmbeck waren beispielsweise Bauzäune umgekippt. In der Hohenfelder Straße wurden Gerüstteile durch den Wind umgeworfen.

Durch die Freiwillige Feuerwehr wurde in Ritterhude an der Bundesstraße 6 ein umgestürzter Baum von der Straße entfernt.

In Lilienthal wurden die Beamten aufgrund von auf- und zuschlagenden Hallentoren alarmiert, die gesichert werden mussten. Außerdem flog ein Werbebanner umher.

Zu einem Verkehrsunfall kam es darüber hinaus in Grasberg in der Ottersteiner Straße. Ein Baum war auf die Motorhaube und die Windschutzscheibe eines Autos gefallen. Hierbei entstand Sachschaden am Fahrzeug. Verletzt wurde niemand.

Brand von Mülltonnen

Osterholz-Scharmbeck. Zu einem Brand von zwei Mülltonnen kam es am Sonntagvormittag in der Osterholzer Straße. Das Feuer konnte durch eine Anwohnerin nahezu vollständig gelöscht werden. Zudem waren Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Osterholz vor Ort im Einsatz. Zwei Mülltonnen brannten ab und eine weitere wurde beschädigt. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde in einer der Mülltonnen Asche vom Vortag entsorgt. Ob die Asche den Brand verursacht haben könnte oder es eine andere Brandursache gab, wird nun durch die Polizei überprüft.

Angriff auf Polizeibeamten

Lilienthal. Eine Schlägerei mit mehreren Personen wurde der Polizei in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 03:10 Uhr vor einem Gasthaus in der Straße "Am Heidberg" gemeldet. Auf dem Weg zum Einsatzort kam den Polizeibeamten eine größere Personengruppe entgegen. Als diese zur Aufklärung des Sachverhaltes befragt werden sollten, reagierte ein 19 Jahre alter Mann aggressiv, beleidigte die Beamten und schlug einem der Polizeibeamten ins Gesicht. Dieser wurde dadurch leicht verletzt. Der 19-Jährige wurde im Anschluss in Gewahrsam genommen und die Entnahme einer Blutprobe bei ihm angeordnet. Außerdem wurde ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet. Außerdem kommen auf ihn die Kosten für die Übernachtung bei der Polizei zu.

