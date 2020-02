POL-VER: Pressemeldungen vom 09.02.2020

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Unfall beim Abbiegen Verden. Am Sonnabend gegen 19 Uhr bog ein 23jähriger Rotenburger mit seinem Ford vom Berliner Ring in die Borsteler Dorfstraße ab. Hierbei übersah er den Fiat einer entgegenkommenden 35jährigen Verdenerin. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem eine 18jährige Mitfahrerin in dem Fiat leicht verletzt wurde. Beide Pkw wurden derart beschädigt, dass sie abgeschleppt werden musste. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 10.000 EUR.

Radfahrer flieht nach Unfall Dörverden. Am Sonnabend gegen 18 Uhr bog ein 38jähriger Verdener mit seinem Volkswagen von der Bundesstraße 215 in Richtung Barme ab. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem Radfahrer. Durch den Aufprall wurde der Pkw erheblich beschädigt. Der Radfahrer rappelte sich auf und verließ den Unfallort, ohne auf vom Autofahrer verständigte Rettungskräfte zu warten. Das Fahrrad dürfte durch den Unfall mindestens im Bereich des Rücklichtes beschädigt und der Radfahrer leicht verletzt worden sein. Die Polizei ermitteln nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um Hinweise auf den Radfahrer unter 04231-8060. Der Radfahrer soll etwa 35 Jahre alt und dunkel gekleidet gewesen sein.

Autofahrer fährt gegen Baum Verden. Am Sonnabend gegen 22:30 Uhr teilte ein Zeuge der Polizei einen Unfall im Rosenweg mit. Ein Auto war rückwärts gegen einen Baum gefahren sein. Der Baum wurde dabei umgeknickt und beschädigt, das Auto fuhr davon. Am frühen Sonntagmorgen konnten Beamte der Verdener Polizei das beschädigte Auto dann in der Verdener Innenstadt auffinden und ein Strafverfahren wegen Unfallflucht einleiten.

Straßenraub in Achim Achim. Bereits am 07.02. kam es nach Angaben des Opfers, welches sich am Folgetage bei der Polizei in Achim meldet, zu einem schweren Raub zu dessen Nachteil. Hierbei sei dem Opfer gegen 21:00 Uhr im Bereich der Straße Am Schmiedeberg in Achim, unter Vorhalt eines Taschenmessers das Mobiltelefon aus der Hand gerissen worden. Hiernach hätten sich die zwei männlichen Täter unerkannt entfernt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die umliegenden Polizeidienststellen zu wenden. In diesem Zusammenhang appeliert die Polizei an alle Personen, sich bei erlittenen Straftaten umgehend an die nächstgelegene Dienststelle zu wenden.

Oyten. Unfall mit Verletzten. Am Samstag Morgen gegen 07:00 Uhr kommt es auf der BAB 1 in Fahrtrichtung Hamburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW, einem LKW und einem Bus. Bei dem Unfall werden drei Personen leicht verletzt, es entsteht ein Schaden von ca. 10000,- Euro. Die Ursache des Unfalls ist unklar. Die Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten sich bei der Autobahnpolizei Langwedel unter der Telefonnummer 04232-945990 zu melden.

Posthausen. Unfall mit Verkehrsunfallflucht. Am Samstag gegen 13:00 Uhr kommt es auf der BAB 1 in Fahrtrichtung Münster zu einem Verkehrsunfall. Ein PKW wechselt unvermittelt von dem Beschleunigungsstreifen auf den Hauptfahrstreifen, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Der auf dem Hauptfahrstreifen fahrende PKW weicht nach links aus und kollidiert mit einem weiteren Fahrzeug. Der Unfallverursacher entfernt sich unerlaubt vom Unfallort. Bei dem Unfall entsteht ein Sachschaden von ca. 7000,- Euro. Die Zeugen, die zu dem Unfallverursacher Angaben machen können werden gebeten sich bei der Autobahnpolizei Langwedel unter der Nummer 04232-945990 zu melden.

