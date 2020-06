Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200607 - 0552 Frankfurt-Gallus: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(fue) Am Samstag, den 06. Juni 2020, gegen 19.35 Uhr, beobachteten Zeugen zwei Fahrzeuge, einen Porsche und einen Audi, die nebeneinander an einer Rotlicht zeigenden Ampel in der Europa-Allee standen. Nachdem die Ampel Grünlicht zeigte, seien beide Wagen mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Am Römerhof gefahren.

In Höhe der Hausnummer 73 befindet sich zurzeit eine Baustelle, weswegen dort der rechte Fahrstreifen gesperrt und der mittlere und der linke Fahrtstreifen s-förmig um die Baustelle geleitet werden.

Dort gerieten beide Fahrzeuge ins Schleudern, wobei sich der Porsche, gemäß der Zeugenaussagen, vollständig in der Luft dreht und wieder auf den Rädern landete. Der 25-jährige Fahrer des Porsche wurde dabei schwer verletzt und musste zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus verbracht werden.

Der Audi kam zum Stehen, nachdem er eine Ampel überfahren hatte. Der ebenfalls 25-jährige Audifahrer klagte über Schmerzen und konnte nach ambulanter Behandlung entlassen werden. An den beiden unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Weitere Personen wurden nicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell