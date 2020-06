Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200608 - 0554 Frankfurt-Niederursel: Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht

Frankfurt (ots)

(hol) Am Donnerstag vergangener Woche (04.06.20) ereignete sich in Niederursel ein Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin schwer verletzt wurde. Der Fahrer des Autos flüchtete von der Unfallstelle. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Gegen 10:00 Uhr fuhr im Kreuzungsbereich Praunheimer Weg / Thomas-Mann-Straße ein bislang Unbekannter mit seinem Auto eine 48-jährige Radfahrerin an. Der Autofahrer wollte aus der Thomas-Mann-Straße in den Praunheimer Weg einfahren. Dabei fuhr er jedoch links an der dortigen Verkehrsinsel vorbei und somit entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. In der Folge kam es zum Zusammenstoß mit der Radfahrerin, bei dem diese schwer verletzt wurde. Anschließend entfernte sich der Fahrer / die Fahrerin des Pkw von der Unfallstelle, ohne sich um das Geschehene zu kümmern.

Von dem Unfallfahrzeug ist bisher nur bekannt, dass es ich um ein neueres Automodell handelte, das in metallicblau lackiert ist. Das amtliche Kennzeichen soll mit der Buchstabenfolge MTK (Main-Taunus-Kreis) beginnen.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Hinweise auf den Unfallverursacher nehmen die Verkehrsunfallfluchtermittler der Frankfurter Polizei unter 069 / 755-46233 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

