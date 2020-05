Polizei Wuppertal

POL-W: W Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Wuppertal (ots)

Auf der Nevigeser Straße in Wuppertal erlitt heute Morgen (11.05.2020, 08:10 Uhr) ein Motorradfahrer schwere Verletzungen, als er mit einem PKW zusammenstieß. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen fuhr ein 39-jähriger Wuppertaler mit seinem Skoda vom Fahrbahnrand der Nevigeser Straße an und wendete sein Fahrzeug über die Gegenfahrbahn. Hierbei übersah er vermutlich den ihm entgegenkommenden Motorradfahrer (18) und es kam zur Kollision. Der ebenfalls aus Wuppertal stammende Zweiradfahrer stürzte zu Boden und zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Nach Erstversorgung an der Unfallstelle musste er in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei leitete den Verkehr für den Zeitraum der Unfallaufnahme an der Unfallstelle vorbei. Der Gesamtschaden wird auf etwa 9000 Euro geschätzt. (weit)

