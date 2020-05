Polizei Wuppertal

POL-W: W Fehlgeschlagener Autokauf - Polizei sucht Zeugen nach Raubdelikt

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (07.05.2020), gegen 23:10 Uhr, kam es an der Paul-Gerhardt-Straße in Wuppertal-Langerfeld zu einem Raub in Folge eines Autohandels. Ein 24-Jähriger beabsichtigte in Begleitung eines 20-jährigen Bekannten von einer Privatperson einen gebrauchten BMW zu erwerben. Nach Übergabe des ausgehandelten Betrages erschienen drei maskierte Personen und schubsten und traten die beiden Käufer. Der Verkäufer entfernte sich mit dem Bargeld und dem silberfarbenen BMW M6 über die Clausewitzstraße und die Jesinghauser Straße in Richtung Schwelm. Der Mann ist circa 170 cm groß und hat eine dunklere Hautfarbe und schwarze, kurze Haare. Er trug eine hellblaue Jeans, schwarze Oberbekleidung und sprach deutsch mit einem unbekannten Akzent. Die drei Angreifer entfernten sich mit einem schwarzen Kleinwagen vom Tatort in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

