Polizei Wuppertal

POL-W: RS Streit endete mit Messerstich

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (04.05.2020, gegen 20:00 Uhr) kam es im Bereich der Artur-Sommer-Straße in Remscheid zu einem handfesten Streit unter Jugendlichen, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Die Jugendlichen gerieten im Bereich des dortigen Spielplatzes aus bislang ungeklärter Ursache in Streit. Im Verlauf dieser Auseinandersetzung schubste und schlug man sich gegenseitig, bis ein 17-Jähriger auf seinen 18-jährigen Kontrahenten mit einem Messer einstach. Der 18-jährige Mann aus Remscheid erlitt durch den Stich eine Verletzung am Oberkörper und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Stichverletzung stellt sich zum jetzigen Zeitpunkt als nicht lebensbedrohlich dar. Der Täter flüchtete nach dem Messerstich vom Tatort. Die Polizei fahndete, unterstützt von einem Hubschrauber, nach ihm und nahm den Remscheider im Bereich der Kölner Straße fest. Auch das zuvor weggeworfene Messer konnten die Beamten auffinden und sicherstellen. Bei seiner Durchsuchung entdeckten die Polizisten geringe Mengen Betäubungsmittel. Den bereits polizeilich in Erscheinung getretenen jungen Mann erwartet eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die umfangreichen Ermittlungen zum genauen Tatablauf dauern an. (weit)

