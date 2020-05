POL-W: W/SG Einbruchsmeldung

Polizei Wuppertal

Seit dem 30.04.2020 nahm die Polizei in Wuppertal und Solingen insgesamt 10 Einbrüche auf. Solingen: Im Zeitraum 29.04.2020, 21:30 Uhr, und 30.04.2020, 06:00 Uhr, gelangten Unbekannte in ein Haus an der Wupperstraße. Hier hebelten sie eine Wohnungstür auf und entwendeten Goldmünzen und Bargeld. Bei einem Einbruchsversuch blieb es am 02.05.2020 in der Lützowstraße. Als die zwei männlichen Täter versuchten, eine Terrassentür und ein Fenster aufzuhebeln, wurden sie von einer Zeugin beobachtet und angesprochen. Die Männer flohen unerkannt ohne Beute. Zwischen dem 01.05.2020, 11:30 Uhr, und 03.05.2020, 14:50 Uhr, drangen Einbrecher in ein Vereinsheim am Zedernweg ein. Sie öffneten gewaltsam die Eingangstür und durchsuchten die Küche des Objektes. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entkamen sie ohne Beute. Wuppertal: In eine Gaststätte an der Berliner Straße brachen Unbekannte zwischen dem 27.04.2020 und dem 30.04.2020 ein. Sie entwenden Bauteile von Spielautomaten und suchten nach weiteren Wertgegenständen. Durch das Aufbrechen einer Wohnungstür verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer Wohnung an der Brüderstraße. Der Tatzeitraum kann nur grob auf 07.04. bis 30.04.2020 eingegrenzt werden. Tatbeute war eine Kühltruhe. Zwischen dem 01.05.2020, 09:00 Uhr, und 02.05.2020, 08:50 Uhr, versuchten Straftäter in ein Geschäft an der Straße Hofaue einzubrechen. Augenscheinlich gelangten sie nicht in das Ladenlokal und verließen den Tatort ohne Beute. Gestern (03.05.2020, gegen 13:35 Uhr) störte ein Nachbar einen Einbrecher an der Emmastraße. Der unbekannte Mann beabsichtigte mit einem Werkzeug die Hauseingangstür aufzuhebeln. Nach Ansprache flüchtete der Unbekannte. Auf der Hünefeldstraße brachen Täter gestern zwischen 13:30 Uhr und 17:30 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Sie durchsuchten sämtliche Räume und stahlen neben Bargeld auch Sparbücher und Schlüssel. In zwei Büros an der Straße Werth drangen Einbrecher in der vergangenen Nacht ein. Zunächst verschafften sie sich Zutritt zu dem Gebäude und brachen in verschiedenen Stockwerken die Eingangstüren auf. Zum erlangten Gut können noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0202/284-0 zu melden. Schützen Sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202/284-1801 zum Thema Einbruchschutz beraten. (weit)

