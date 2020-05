Polizei Wuppertal

POL-W: RS Fußgängerin bei Unfall in Remscheid schwer verletzt

Wuppertal (ots)

Schwere Verletzungen erlitt eine Fußgängerin bei einem Unfall am Samstagmittag (02.05.2020, 12:15 Uhr) auf der Daniel-Schürmann-Straße in Remscheid. Die 60-jährige Remscheiderin überquerte die Straße an einem Fußgängerüberweg, als sie aus bislang ungeklärter Ursache der VW Golf eines 80-jährigen Remscheiders erfasste, der die Daniel-Schürmann-Straße in Richtung Hochstraße befuhr. Die unter dem Fahrzeug liegende Frau musste durch Zeugen geborgen und bis zum Eintreffen der Rettungskräfte versorgt werden. Der Rettungsdienst brachte sie anschließend in ein Krankenhaus, wo sie stationär verblieb. (weit)

