Polizei Wuppertal

POL-W: W Verdächtiger nach Diebstahl von Kupferdraht festgenommen

Wuppertal (ots)

In den Abendstunden des 03.05.2020 (gegen 21:15 Uhr) beobachteten Mitarbeiter einer Firma an der Nibelungenstraße in Wuppertal-Ronsdorf einen Eindringling, der versuchte, mehrere Rollen Kupferdraht zu entwenden. Der Verdächtige war nach Überwindung eines Zaunes auf das Gelände der Firma gelangt und hatte dort aus einer Werkhalle den Draht gestohlen. Anschließend warf er die Rollen über den Zaun auf ein anliegendes Bahngelände. Die alarmierte Polizei konnte im Nahbereich eine verdächtige Person festnehmen, auf die die Personenbeschreibung zutraf. Mithilfe eines Diensthundes konnte in dem unwegsamen Gelände das Diebesgut aufgefunden werden. Den 46-jährigen Verdächtigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls. (weit)

