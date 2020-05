Polizei Wuppertal

POL-W: W/SG- Einbruchsmeldung

Wuppertal (ots)

Seit gestern (04.05.2020), nahm die Polizei in Wuppertal und Solingen insgesamt acht Einbrüche auf. Wuppertal: Aus einem Geschäft an der Friedrich-Engels-Allee stahlen Unbekannte Bargeld, nachdem sie zwischen dem 03.05.2020, 13:30 Uhr, und 04.05.2020, 05:30 Uhr, durch ein aufgehebeltes Fenster in das Objekt eingedrungen waren. Auf Feuerlöscher hatten es Diebe an einer Schule in Wuppertal-Ronsdorf abgesehen. Die Einbrecher brachen eine Zugangstür auf und entwendeten vier Feuerlöscher. Erfolglos hebelten Täter an einem Geschäft am Otto-Hausmann-Ring. Die Außentür hielt der Gewalteinwirkung stand und die Einbrecher entkamen unerkannt. Auf bislang ungeklärte Weise verschafften sich Straftäter am 01.05.2020, zwischen 11:00 Uhr und 14:30 Uhr, Zutritt zu einer Wohnung an der Schwalbenstraße. Hier entwendeten sie trotz Anwesenheit der Wohnungsinhaber einen Laptop. In ein Bürogebäude an der Straße Hofaue versuchten Unbekannte zwischen dem 22.04.2020 und dem 04.05.2020 über eine Dachluke einzusteigen. Die Sicherung der Luke verhinderte ein Eindringen in das Gebäude, sodass die Einbrecher von ihrem Vorhaben abließen. Solingen: Am 04.05.2020, 10:00 Uhr bis 10:20 Uhr, hebelten Diebe eine Terrassentür am Abteiweg auf. Ob die Täter Beute machten, ist zurzeit noch unklar. Etwa im gleichen Zeitraum blieb es in der Nachbarschaft des Abteiweges bei einem Einbruchsversuch. Auch hier versuchten Unbekannte die Terrassentür aufzuhebeln. Diese hielt dem Versuch stand und konnte nicht geöffnet werden. In den frühen Morgenstunden des 04.05.2020 (08:45 Uhr bis 09:15 Uhr) brachen drei Personen in ein Haus am Rehpfad ein. Sie hebelten eine Terrassentür auf und entwendeten einen Fernseher und Modellautos. Bei ihrer Flucht konnten die drei Verdächtigen beobachtet werden. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0202/284-0 zu melden. Schützen Sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202/284-1801 zum Thema Einbruchschutz beraten. (weit)

