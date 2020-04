Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 07.04.2020 für den Bereich Salzgitter.

Salzgitter (ots)

Mann wurde am Salzgittersee durch Reizgas verletzt.

Salzgitter, Zum Salzgittersee, Nähe Piratenspielplatz, 06.04.2020, 18:45 Uhr. Die bisherigen polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass ein 19-jähriger Mann in der Nähe des Piratenspielplatzes durch einen derzeit unbekannten Täter mittels Reizgas im Gesicht verletzt wurde. Zur Tat selbst, zu den Tätern und zu möglichen Ursachen der Tat können derzeit keine Angaben gemacht werden. Hinweise deuten daraufhin, dass der Täter nach seiner Tat in einer Gruppe mehrerer Personen geflüchtet ist. Bei der Tat wurde der 19-jährige Mann im Gesicht verletzt und musste in einem Rettungswagen versorgt werden. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 05341/18970 zu melden.

Unfallverursacher flüchtete. Salzgitter, Bad, Landesstraße 512, 06.04.2020, 16:15 Uhr. Die bisherigen polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass zum Unfallzeitpunkt eine landwirtschaftliche Zugmaschine (grün) mit einem blauen Anhänger, einem Pflug, die L 512 aus Groß Mahner kommend in Richtung Ohlendorf fuhr. Im Bereich der scharfen Linkskurve, kurz vor dem Bahnübergang Ortseingang Groß Mahner, wurde durch den breiten Pflug ein entgegenkommender PKW Audi A 6 seitlich beschädigt.

Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Es entstand ein Schaden von mindestens 5.000 Euro.

Der Fahrzeugführer der landwirtschaftlichen Zugmaschine wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden, eventuell hat dieser den Unfall gar nicht bemerkt.

Weiterhin gibt es vielleicht Zeugen des Unfalles oder Hinweise auf den verursachenden landwirtschaftlichen Zug. Bitte setzen sie sich mit der Polizei in Salzgitter-Bad unter der Telefonnummer 05341/8250 in Verbindung.

