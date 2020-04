Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 7. April 2020:

Wolfenbüttel (ots)

Cremlingen: Motorradfahrer nach Sturz leicht verletzt

Montag, 06.04.2020, gegen 14:55 Uhr

Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam am Montagnachmittag ein 16-jähriger Leichtkraftradfahrer mit seinem Motorrad im Ausgang einer Rechtskurve zwischen Cremlingen und Schandelah (Kreisstraße 631) nach links von der Fahrbahn ab. Hier touchierte er einen Leitpfahl, streifte einen Straßenbaum und kam letztendlich im Straßengraben zum Stillstand. Durch den Unfall verletzte sich der 16-Jährige leicht. Er wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von zirka 3000 Euro.

