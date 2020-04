Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Montag, 6. April 2020:

Wolfenbüttel (ots)

Die Wolfenbütteler aus Stadt und Kreis hielten sich am vergangenen Wochenende überwiegend an die doch einschneidenden Einschränkungen im Zusammenhang mit dem Versuch die Corona-Pandemie einzudämmen. Viele Einwohner nutzten das schöne Wetter zu einem Spaziergang, oder auch zur Gartenarbeit. Die Polizei musste lediglich in wenigen Ausnahmefällen einschreiten. Oftmals half schon ein Platzverweis, um zum Beispiel das bestehende Kontaktverbot durchzusetzen. In einigen Fällen musste jedoch auch eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt werden. Die Polizei appelliert weiterhin an alle Bürgerinnen und Bürger sich an die bestehenden Regeln zu halten. Es geht um unserer aller Gesundheit.

Wolfenbüttel: Containerbrand

Montag, 06.04.2020, gegen 00:20 Uhr

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Montag, kurz nach Mitternacht, der Inhalt eines Altpapiercontainers, welcher an der Adersheimer Straße aufgestellt ist, in Brand. Das Feuer konnte durch die eingesetzte Feuerwehr schnell abgelöscht werden. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können keine Angaben gemacht werden. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Einbruch in Geschäftshaus

Samstag, 04.04.2020, 13.30 Uhr, bis Sonntag, 05.04.2020, 04:30 Uhr

Zwischen Samstagmittag und Sonntagfrüh drangen unbekannte Täter auf bislang ungeklärte Weise in ein Geschäftshaus einer Bäckerei- und einer Fleischereifiliale in der Langen Herzogstraße ein. Im Haus gelangten der oder die Täter dann gewaltsam in die angrenzenden Büro-, Lager und Verkaufsräumlichkeiten. Den ersten Ermittlungen zufolge wurde ein vorgefundener Tresor angegangen und Bargeld in unbekannter Höhe entwendet. Zum entstandenen Schaden können derzeit keine Angaben gemacht werden. Hinweise: 05331 / 933-0.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter

Polizeikommissariat Wolfenbüttel

Frank Oppermann

Telefon: 05331 / 933 - 104

E-Mail: frank.oppermann65@polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell