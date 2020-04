POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 07.04.2020 für den Bereich Peine.

Polizei Salzgitter

Personen führten Drogen mit.

Lengede, Grubenweg, 06.04.2020, 18:15 Uhr. Im Rahmen der Corona-Pandemie überprüfte die Polizei an einem Angelteich mehrere Personen. Hinweise deuteten daraufhin, dass ein 20-jährige Mann Drogen mitführte. Im Rahmen einer Durchsuchung des Mannes konnten bei ihm eine größere Menge Marihuana im mittleren zweistelligen Bereich festgestellt werden. Bei weiteren angetroffenen 17 Jahre, 28 Jahre und 31 Jahre alten Männern konnte weiteres Marihuana in geringen Mengen aufgefunden werden. Zwei Frauen im Alter von 18 und 21 Jahren führten ebenfalls Marihuana in geringen Mengen mit. Die Polizei stellte die Betäubungsmittel und sogenannte Grinder sicher und leitete mehrere Ermittlungsverfahren ein.

Täter brachen in eine Apotheke ein.

Peine, Bodenstedtstraße, 04.04.2020, 13:15 Uhr-06.04.2020, 07:30 Uhr. Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass die Zugangstür einer Apotheke aufgehebelt wurde und die Täter im weiteren Tatverlauf die Räumlichkeiten betreten konnten. In der Apotheke durchsuchten die Täter zahlreiche Behältnisse. Angaben zum Diebesgut können derzeit nicht gemacht werden. Die Schadenshöhe beträgt ca. 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Peine unter der Telefonnummer 05171/9990 in Verbindung zu setzen.

