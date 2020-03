Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Scheibe an Pkw eingeworfen

Mayen (ots)

In den Abendstunden des 05.03.2020 wurde in der Wittbende in Mayen die Windschutzscheibe eines VW-Bus durch eine unbekannte Person mit einem Stein eingeworfen. Das Tatmittel konnte unweit vom Fahrzeug festgestellt und sichergestellt werden. Hinweise zur Tat bitte an die Polizeiinspektion Mayen!

