Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Telefonbetrüger am Werk

Adenau (ots)

Am Mittwoch, den 04.03.2020 meldeten sich im Tagesverlauf mehrere Bürgerinnen und Bürger telefonisch bei der Polizeiinspektion Adenau, die angaben, kurz zuvor einen merkwürdigen Telefonanruf erhalten zu haben. Demnach wurde der betreffende Personenkreis durch Betrüger angerufen, die versuchten durch geschickte Fragestellungen weitere Informationen zu erlangen, wobei sodann der Eindruck entstehen könnte, dass es sich bei den Anrufern (Betrügern) um Enkel der Angerufenen handeln könnte. Sobald dieser Anschein erweckt werden kann, wird den Angerufenen vorgegaukelt, dass sich deren angeblicher Enkel in einer Notsituation befinden würde. Bereits in einem frühen Stadium werden die Angerufenen gebeten, Bargeld oder Wertgegenstände auszuhändigen, um diese angebliche Notsituation abzuwenden.

Da jedoch alle angerufenen Bürgerinnen und Bürger am gestrigen Tag derart wachsam und aufmerksam waren, erkannten sie frühzeitig, dass versucht werden sollte sie hinters Licht zu führen, wonach alle Anrufe zeitnah beendet wurden.

Die Polizei Adenau weist in diesem Zusammenhang nochmals ausdrücklich auf die vorgenannte Betrugsmasche hin und sensibilisiert die Bürgerinnen und Bürger, bei merkwürdigen Anrufen das Telefonat zeitnah zu beenden und die Polizei zu verständigen.

Keinesfalls sollten Bargeld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen ausgehändigt werden!

Bei weiteren Fragen zum vorbeschriebenen Deliktsphänomen können sich die Bürgerinnen und Bürger unter der Telefonnummer 02691/925-0 an die Polizei in Adenau wenden.

