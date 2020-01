Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Einbrecher kommen durch Kellertür

Hattingen (ots)

Am Dienstag drangen Einbrecher durch eine Kellertür in ein Einfamilienhaus auf der Höhe ein. Sie entfernten den Glaseinsatz der Tür und gelangten so in das Haus. Als Beute erlangten sie einen Laptop und einen kleinen Bargeldbetrag. Die Bewohner stellten den Einbruch nach kurzer Abwesenheit am Nachmittag fest.

