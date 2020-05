Polizei Wuppertal

POL-W: W - 25-Jähriger löste Polizeieinsatz in Elberfeld aus

Wuppertal (ots)

Am Samstag, 09.05.2020, gegen 15:30 Uhr, meldeten mehrere Passanten der Polizei eine männliche Person, die die Schaufensterscheibe eines Waffengeschäftes in der Elberfelder Innenstadt eingeworfen hatte und aus den Auslagen mehrere Messer entwendete. Durch Polizeikräfte konnte der, vermutlich verwirrte, 25-Jährige überwältigt und in Gewahrsam genommen werden. Verletzt oder gefährdet wurde niemand. Die Person wurde schließlich in eine Einrichtung für psychische Erkrankungen verbracht, um eine Gefährdung für sich und andere auszuschließen. (jk)

