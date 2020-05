Polizei Wuppertal

POL-W: W Zusammenstoß zwischen Fahrrad und Motorrad - Zwei leicht Verletzte

Wuppertal (ots)

Gestern (07.05.2020), gegen 19:00 Uhr, kam es auf der Kruppstraße in Wuppertal zu einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einem Motorradfahrer. Ein 17-Jähriger fuhr mit seinem Fahrrad von dem Gehweg der Boschstraße zwischen geparkten Autos auf die Fahrbahn der Kruppstraße. Dabei prallte er gegen das BMW-Motorrad eines 52-Jährigen, der auf der Kruppstraße unterwegs war. Beide Zweiradfahrer kamen dabei zu Fall, wobei sie sich leichte Verletzungen zuzogen. Der 17-Jährige entfernte sich unvermittelt von der Unfallstelle, konnte aber kurze Zeit später von Polizisten in der Nähe angetroffen werden. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Jugendliche das Fahrrad zuvor in der Nähe gestohlen. Ihn erwarten nun eine Strafanzeige und die Fragen der Kriminalpolizei. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 5000 Euro. (sw)

