Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200608 - 0557 Frankfurt-Bockenheim: Verkehrsunfallflucht - Zeugensuche

Frankfurt (ots)

(fue) Am Sonntag, den 07. Juni 2020, gegen 22.45 Uhr, war ein 27-jähriger Fußgänger auf dem Gehweg der Bockenheimer Landstraße unterwegs aus Richtung Adalbertstraße, in Richtung der Senckenberganlage. Zum diesem Zeitpunkt befuhr ein Pkw die Bockenheimer Landstraße aus gleicher Richtung kommend. An der Kreuzung Bockenheimer Landstraße/Senckenberganlage überquerte der 27-Jährige die Straße. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw, der von der Bockenheimer Landstraße in die Senckenberganlage abbog. Der Fußgänger zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu, der Fahrer des Pkw entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Nach Angaben des 27-Jährigen soll es sich bei dem Fahrzeug um einen weißen SUV gehandelt haben. Er soll ein auswärtiges Kennzeichen (Städtekennung mit vermutlich zwei Buchstaben) getragen haben.

Die Frankfurter Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen bzw. zu dem flüchtigen Fahrzeug oder dessen Fahrer geben können, sich mit dem 13. Polizeirevier unter der Rufnummer 069-75511300 in Verbindung zu setzen.

