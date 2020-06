Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200609 - 0559 Frankfurt-Frankfurter Berg: Einbrecher flüchtet aus Wohnung

Frankfurt (ots)

(fue) Am Montag, den 08. Juni 2020, gegen 19.10 Uhr, drang ein Einbrecher über die Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Ulmenrück ein. Danach durchsuchte er die Küche und ein Arbeitszimmer, bevor er in der Wohnung auf die 57-jährige Bewohnerin traf. Die Frau fing sofort an, laut zu schreien. Während die Geschädigte das Haus durch die Wohnungstür verließ, flüchtete der Einbrecher ohne Beute durch den Garten in unbekannte Richtung.

Täterbeschreibung:

35-45 Jahre alt und ca. 175 cm groß. Hatte einen Vollbart, trug eine schwarze Jacke, ein graues Shirt, eine schwarze Baseballmütze, eine blaue Hose und schwarze Schuhe. Führte eine rote Einkaufstasche mit sich.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell