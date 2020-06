Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gestürzte Fahrradfahrerin in Zimmern ob Rottweil

Zimmern o.RW (ots)

Eine 34-jährige Frau fuhr mit ihrem Fahrrad die Weilerner Straße bergab Richtung Ortsmitte. Als sie bremsen wollte, betätigte sie offenbar nur die Vorderbremse, so dass sie über den Lenker nach vorne auf die Fahrbahn stürzte. Die Frau erlitt Prellungen und Abschürfungen im Gesicht und an den Händen und kam vorsorglich ins Klinikum. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden von ca. 20 EUR.

