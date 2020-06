Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Fahren unter Drogeneinfluss

Rottweil (ots)

In Rottweil in der Hauptstraße wurde am Freitag, 12.06.2020 gegen 17.15 Uhr ein Fahrzeug kontrolliert. Bei der Fahrerin, einer 40-jährigen Frau, konnten Anzeichen auf eine mögliche Beeinflussung durch berauschende Mittel festgestellt werden. Ein freiwillig mitgemachter Urintest wies eine Beeinflussung durch THC nach. Dies führte zu einer Blutentnahme. Eine Anzeige an die Bußgeldstelle folgt.

